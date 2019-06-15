Полуниця – користь і шкода: які вітаміни і властивості мають ягоди

Полуниця має великий вітамінно-мінеральний комплекс і вважається одним з найкращих джерел вітаміну С. Крім того, в ній міститься набір біологічно активних речовин, які захищають організм й знижують ризик розвитку запалень. Читайте далі та дізнайтеся про корисні властивості полуниці.

Хімічні сполуки в полуниці захищають організм й знижують ризики розвитку таких хвороб як серцево-судинні патології, ожиріння, діабет 2 типу, різні запальні процеси і навіть рак. Ягоди сприяють зниженню рівня “поганого” холестерину і поліпшення функціонування внутрішньої частини судин.

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Також у ягоді вдало комбінується аскорбінова та фолієва кислоти й залізо, що робить її дуже корисною при залізодефіцитній анемії. Вітаміни С і Е також надають важливе вплив на стан шкіри, сприяючи синтезу колагену і еластину.

Полуницю активно застосовують при самостійному лікуванні різних хвороб. Причому в рецептах народної медицини використовують не тільки самі ягоди, а й листя, а іноді навіть коріння рослини. Однак сподіватися тільки на полуницю ні в якому разі не можна. Після консультації з лікарем можна використовувати народні засоби в якості допоміжних.

Хімічний склад і наявність корисних речовин

Полуниця найбільш корисна в свіжому вигляді. Як і в інших ягодах, в ній міститься велика кількість незамінних нутрієнтів, але, крім цього, вона відрізняється низькою калорійністю. Більш того цей фрукт має невисокий показник глікемічного індексу – 40 одиниць, тому ягоду може вживатися при діабеті.

Заморожена полуниця втрачає частину своїх корисних властивостей, але все ж таки приносить набагато більше користі в порівнянні з полуничним варенням і джемом. Після теплової обробки ягоди позбавляються значної частини вітамінів і мінералів, і вбирають в себе велику кількість цукру.

Полуниця – джерело таких поживних речовин як вітаміни А, В, С, Е і таких мінералів як калій, фосфор, кальцій, магній, кальцій, залізо, йод, марганець.

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