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Добова норма: скільки можна з'їсти полуниці без шкоди для здоров'я

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Полуниця корисна, але головне – знати міру - фото 1
Полуниця корисна, але головне – знати міру

Сезон полуниці набирає обертів, а це означає, що цю солодку ягоду можна і треба їсти щодня. І попри те, що вона надзвичайно дієтична, фахівці наголошують на тому, що є безпечна добова норма, якої слід дотримуватися, аби не нашкодити собі. Розповідаємо, скільки полуниці за день можна з'їсти.

Якщо для здоров'я немає протипоказань, рекомендована щоденна норма ягід на день повинна становити 250-300 грамів, Тоді ймовірність негативних наслідків буде мінімізована.

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У помірній кількості полуниця корисна для здоров'я. Вона насичена вітаміном С, В9, фолієвою кислотою, а також корисними мікроелементами (цинк, магній і калій). Крім того, продукт характеризується низькою калорійністю – 100 грамів ягід містять усього 40 ккал.

Полуниця містить надзвичайно мало калорій - фото 334394

Купувати полуницю доцільно після середини червня. При покупці потрібно звертати увагу на те, як вона виглядає. Вологості і темних плям на ягодах бути не повинно.

Не тільки полуницю, а й інші ягоди потрібно купувати в їх сезон. В інший час є ймовірність, що продукт буде містити шкідливі добавки для ефективного зростання у тепличних умовах.

Зараз середина червня, а це означає, що саме час купувати полуницю та насичувати свій організм корисними мікроелементами і вітамінами. Смакуйте на здоров'я та знайте міру!

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Джерело: Mens Life
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