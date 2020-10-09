Названа найпопулярніша дієта жовтня: поживна і смачна

Горіхи прекрасно зігрівають і насичують організм в холодний сезон. Осінь – час горіхів і смачного схуднення!

Горіхи містять багато вітамінів, мінералів, білків і корисних жирів, які потрібні нашому організму. Наприклад, волоські горіхи містять найбільшу кількість альфа-ліноленової кислоти, що робить їх дуже корисними для серцево-судинної системи, яка піддається навантаженню і під час перерви раціону харчування, і під час занять спортом.

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Раціон дієти складається з горіхів, білкових продуктів і салатів. Сніданок: волоські горіхи 50 г, кава або зелений чай. Другий сніданок: 5 штук мигдалю (кеш'ю теж підійде); Обід: риба або м'ясо 100 г, 100 г овочевого салату (сирі, відварні овочі). Перекус: зелений чай і 1 ложка арахісової пасти. Вечеря: 50 г волоських горіхів.

Важливо: на час дієти тобі необхідно відмовитися від солі, цукру, алкоголю і будь-яких приправ. За тиждень можна схуднути на 3 кг. Перед тим, як сідати на таку дієту, обов'язково проконсультуйтеся з дієтологом.

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