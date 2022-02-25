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Польща закриває повітряний простір для російських літаків: Чехія планує те саме
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Більше російські авіакомпанії не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі. У Чехії також планують закрити небо для літаків РФ.
Відповідну постанову доручив підготувати прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у зв’язку з вторгненням ЗС РФ в Україну.
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"Я наказав підготувати постанову Ради Міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", – повідомив він у себе в Twitter.
Це означає, що російські літаки не зможуть:
- злітати з польських аеропортів
- приземлятися в Польщі
- літати над Польщею у транзитному режимі
Своєю чергою, прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що Чехія готова закрити повітряний простір для російських літаків, навіть якщо цього не зроблять інші країни.
Вперше про закриття повітряного простору для росіян заговорили у Британії. 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив Аерофлот. Такий крок можливий і від ЄС. Очікується, що обмеження запровадять і інші держави; можливе схвалення таких санкцій усім Євросоюзом.
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