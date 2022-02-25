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війна

У МВС закликали не знімати техніку ЗСУ, яка входить до Києва

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У МВС закликали не знімати техніку ЗСУ, яка входить до Києва - фото 1

Міністерство внутрішніх справ України закликало жителів української столиці не фіксувати на камеру військову техніку нашого війська, що в'їжджатиме до міста.

Про це під час брифінгу заявив речник – радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. За його словами, вкрай не публікувати у мережі кадри, які б викривали локацію та шляхи пересування української військової техніки. Це потрібно для того, аби дати гідну відсіч окупантам.

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Зараз у Києві заходить українська військова техніка, щоб утримати оборону столиці. Звертаюся до всіх киян, до всіх, хто зараз перебуває в Києві – не знімайте техніку та її пересування. Це потрібно для того, щоб ми зберегли наше місто, – наголосив Денисенко.

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