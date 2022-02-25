У МВС закликали не знімати техніку ЗСУ, яка входить до Києва

Міністерство внутрішніх справ України закликало жителів української столиці не фіксувати на камеру військову техніку нашого війська, що в'їжджатиме до міста.

Про це під час брифінгу заявив речник – радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. За його словами, вкрай не публікувати у мережі кадри, які б викривали локацію та шляхи пересування української військової техніки. Це потрібно для того, аби дати гідну відсіч окупантам.

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Зараз у Києві заходить українська військова техніка, щоб утримати оборону столиці. Звертаюся до всіх киян, до всіх, хто зараз перебуває в Києві – не знімайте техніку та її пересування. Це потрібно для того, щоб ми зберегли наше місто, – наголосив Денисенко.

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