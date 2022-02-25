"Перевірка від СБУ": українців попередили про новий фейк

У мережі почали поширюватись неправдиві повідомлення про перевірку від імені Служби безпеки України. Який вигляд має новий фейк та чим він загрожує українцям – читайте далі.

В мережі побільшало фейкових новин, а разом з ними активно почав поширюватись у месенджерах фейк про перевірку СБУ. У тексті зловмисники вказують, що Служба безпеки вимагає перейти за посиланням, що "пройти перевірку". Хоч посилання і нагадує офіційну адресу служби, але насправді є обманним. Про це розповіли у самому держоргані, показавши приклад обманного повідомлення.

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"Насправді за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого акаунту. Після цього ворог отримує доступ до всієї вашої історії листування (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені," – наголошують в СБУ.

У жодному випадку не переходьте за посиланням і не скануйте QR-код!

Отримати перевірену інформацію можна на офіційних інформканалах СБУ:

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