Бразильський політик прославився в мережі через рожеві трусики (відео)

Пандемія коронавірусу перевела на дистанційну роботу і політиків, але це стало причиною для багатьох епічних ситуацій. Цей бразильський політик отримав інтимний подарунок, який засвітив перед колегами в прямому ефірі.

Представник бразильської Соціалістичної християнської партії Дітінхо до Асіло вийшов в онлайн-зустріч міського муніципалітету Браганса-Пауліста в Сан-Паулу, але не підозрював, що сучасний формат зробить його зіркою соцмереж.

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Поки місцеві політики говорили про незаконну виробку лісів, то Дітінхо отримав пакет від кур'єра і зовсім забув про камеру. Тож наступні кілька секунд він демонстрував всім рожеві мереживні трусики. Його колеги намагались не показувати здивування, але після того, як головний герой понюхав білизну, не втримались. Врешті Дітінхо зрозумів помилку та відвернув камеру вбік.

Тож чоловік прославився в мережі та викликав особливе зацікавлення в міської ради, яка намагається зрозуміти, як ставитись до такої поведінки.

Сам же політик пояснив, що кур'єром отримав подарунок від друга, який також є членом міськради. За словами Дітінхо, його колега хотів пожартувати над тим, що він носить рожевий одяг, і це вдалось.

"Це була ароматна білизна з секс-шопу, то я її і понюхав. Це був просто жарт, який через мою наївність став надбанням громадськості. У мене немає практики спілкування з технологіями", – зазначив герой курйозного відео.

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