На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Бразильський політик прославився в мережі через рожеві трусики (відео)
-
- 285
Пандемія коронавірусу перевела на дистанційну роботу і політиків, але це стало причиною для багатьох епічних ситуацій. Цей бразильський політик отримав інтимний подарунок, який засвітив перед колегами в прямому ефірі.
Представник бразильської Соціалістичної християнської партії Дітінхо до Асіло вийшов в онлайн-зустріч міського муніципалітету Браганса-Пауліста в Сан-Паулу, але не підозрював, що сучасний формат зробить його зіркою соцмереж.
І ще: Український водій оригінально замаскував номер авто від камер автофіксації: фотофакт
Поки місцеві політики говорили про незаконну виробку лісів, то Дітінхо отримав пакет від кур'єра і зовсім забув про камеру. Тож наступні кілька секунд він демонстрував всім рожеві мереживні трусики. Його колеги намагались не показувати здивування, але після того, як головний герой понюхав білизну, не втримались. Врешті Дітінхо зрозумів помилку та відвернув камеру вбік.
Тож чоловік прославився в мережі та викликав особливе зацікавлення в міської ради, яка намагається зрозуміти, як ставитись до такої поведінки.
Сам же політик пояснив, що кур'єром отримав подарунок від друга, який також є членом міськради. За словами Дітінхо, його колега хотів пожартувати над тим, що він носить рожевий одяг, і це вдалось.
"Це була ароматна білизна з секс-шопу, то я її і понюхав. Це був просто жарт, який через мою наївність став надбанням громадськості. У мене немає практики спілкування з технологіями", – зазначив герой курйозного відео.
Читайте також: Американський ув'язнений веде кулінарний блог прямо з камери: відео нової зірки мережі
-
16:21Названі лікувальні властивості популярних трав'яних чаїв
-
16:13Науковці закликали не використовувати бандани замість захисних масок
-
15:47818 "конячок" під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock
-
15:25Колишня дружина екскапітана Динамо засвітила пишний бюст
-
15:12Цензуріус патронум: У Північній Кореї уперше опублікують Гаррі Поттера
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:05Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
-
14:55На Нептуні й Урані йдуть дощі з алмазів
-
14:41Ідеально для цього літа: Xiaomi представила автоматичну парасолю з ліхтариком
-
14:22Чоловіка звільнили з роботи за селфі з футболістом Ман Сіті
-
14:12Ілон Маск продає свої будинки: названа причина
-
13:51У метро Києва чудернацька скульптура медузи простояла 1 день
-
13:37Творці Світу Дикого Заходу знімуть для Amazon серіал за мотивами легендарної гри Fallout
-
13:20Цього знаменитого актора розглядають на роль нового Джокера
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:15Екстремальна фотосесія: у США хвиля змила молодят в океан (епічне відео)
-
12:59Фейкові польоти: на Тайвані придумали заняття для тих, хто нудьгує за подорожами
-
12:44Названі корисні властивості соєвого білка
-
12:24Вічно молодий: Девід Бекхем підкорив шанувальників нестаріючою зовнішністю на новому фото
-
12:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
11:48Меню Пуск на Windows 10 отримало новий дизайн: фотопорівняння
-
11:32Курс валют в Україні на 3 липня: гривня впала в ціні, а долар і євро – подорожчали
-
11:21Учені з'ясували, звідки беруться риби у порожніх водоймах
-
10:50Спокуслива супермодель вразила тілом після пологів: еротична фотосесія (18+)
-
10:22Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому
-
15:05Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
-
12:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
11:32Курс валют в Україні на 3 липня: гривня впала в ціні, а долар і євро – подорожчали
-
09:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 липня
-
07:13Погода в Україні 3 липня: де пройдуть дощі
- 02 липня
-
21:50Правило 6 хвилин, яке допоможе покращити сексуальне життя
-
19:29Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна
-
17:30Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак
-
15:39Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка
-
12:52Курс валют в Україні: прогноз, що буде далі після скандальної заяви глави НБУ
-
11:11Порція натхнення: 5 книг, які зарядять вас силою та енергією
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 липня
-
07:14Погода в Україні 2 липня: точний прогноз на сьогодні
- 01 липня
-
21:22Позбавляє безсоння та зміцнює імунітет: вагомі причини займатися сексом щодня
-
18:05ONUKA рекомендує: 5 документальних фільмів, які ви подивитесь на одному диханні
-
16:36Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
-
14:01День ангела у липні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:10Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 липня
-
07:14Погода в Україні 1 липня: похолодання та дощі
- 30 червня
-
21:136 випадків, коли вона бреше тобі у ліжку
-
19:21Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
-
17:00Нові серіали липня 2020: що варто переглянути
-
15:00ТЕСТ: на який факультет Гоґвортсу відправив би тебе Сортувальний капелюх?
-
12:53Домашні МакНагетси й алкогольний десерт: чи працюють кухонні відеолайфхаки з TikTok