Чоловіка звільнили з роботи за селфі з футболістом Ман Сіті

Фанат футбольного клубу Манчестер Юнайтед 37-річний Крейг Вілліс влаштувався на нове місце роботи в девелоперську компанію PJ Livesey Group, але вже перший день для нього закінчився звільненням.

Причиною цьому стало селфі з гравцем одного з головних суперників МЮ клубом Манчестер Сіті Ріядом Марезом.

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У комплекс, у який влаштувався Вілліс, завітав несподіваний зірковий гість Ріяд Марез. Тоді чоловік вирішив попросити про селфі. Девелоперська компанія PJ Livesey Group моментально звільнила новенького працівника за порушення правил соціального дистанціювання. "Безпека кожного на наших об'єктах завжди має першорядне значення", – заявили в компанії.

Сам уболівальник вважає, що з ним вчинили несправедливо. "Я просто зробив фото, адже не кожен день бачиш таку людину. Зробив селфі для свого друга – він фанат Сіті. Але дорогою додому мені подзвонили і звільнили. Це стало шоком для мене", – стверджує Вілліс.

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