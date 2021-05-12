У мережі з'явилися нові приголомшливі знімки Юпітера

Астрономи показали нові вражаючі знімки Юпітера, які розкривають деталі атмосфери газового гіганта. Їх вдалося отримати за допомогою космічного телескопа Hubble і обсерваторії Джеміні-Норт на Гаваях.

Як пише Space, кадри демонструють деталі турбулентної атмосфери Юпітера на різних довжинах хвиль, допомагаючи з'ясувати, що є рушійною силою утворення масивних штормів на планеті. Учені обробили зображення, отримані в інфрачервоному, видимому і ультрафіолетовому діапазонах хвиль, щоб паралельно порівняти різні види хмар над газовим гігантом.

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Interact with new images of #Jupiter from @GeminiObs & @HubbleTelescope. Compare observations at three different types of light & explore the gas giant’s clouds yourself! Learn more & toggle between images here: https://t.co/SsbWDBz1mU @UCB_Astronomy pic.twitter.com/XmqrxVZ1UI — NOIRLab (@NOIRLabAstro) May 11, 2021

Так, велика червона пляма – гігантський супершторм, який дуже добре видно у видимому і ультрафіолетовому діапазонах світлових хвиль, але майже зливається з фоном в інфрачервоному діапазоні. Смуги хмар Юпітера, що обертаються в протилежних напрямках, добре видно на всіх трьох зображеннях.

На відміну від червоних плям, на інфрачервоному зображенні чітко видно циклонний вихор, що поширюється зі сходу на захід. Серія вихорів протяжністю майже 72000 кілометрів виглядає як яскрава смуга в північній півкулі планети.

Науковець Майк Вонг з Каліфорнійського університету додатково порівняв зображення з радіосигналами, виявленими космічним кораблем NASA Юнона, який зараз вивчає планету. Ці радіосигнали позначають блискавки в атмосфері Юпітера. Об'єднавши три типи зображень з даними про блискавки, Вонг і його команда змогли дослідити різні шари структури хмар, щоб краще зрозуміти процеси формування, що лежать в основі масивних штормів планети.

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