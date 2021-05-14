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Марсохід Perseverance виявив загадкові камені у кратері Єзеро на Червоній планеті

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Марсохід Perseverance виявив загадкові камені у кратері Єзеро на Червоній планеті - фото 1

Perseverance детальніше вивчив прилеглі скелі за допомогою двох інших інструментів: свого лазера SuperCam і камери WATSON на кінці свого маніпулятора.Марсохід NASA використовував свій тепловізор Mastcam-Z, щоб зробити знімок каменів в кратері Єзеро.

Як пише Space, команда місії хоче знати, чи мають камені вулканічне чи осадове походження. Вулканічні породи можуть служити геологічними годинниками, дозволяючи дослідникам краще зрозуміти історію і еволюцію кратера Єзеро, в якому мільярди років тому були озеро і дельта річки.

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А осадові породи, які з часом утворюються в результаті осадження бруду і піску, мають великий потенціал для збереження ознак марсіанського життя, якщо воно колись існувало в Єзеро.

Пошук біосигнатур – одна з двох основних завдань місії Perseverance, поряд зі збором і зберіганням декількох десятків зразків, які потенційно мають астробіологічне значення. Цей первозданний марсіанський матеріал буде доставлений на Землю в рамках спільної кампанії NASA і Європейського космічного агентства, можливо, вже в 2031 році.

Марсохід Perseverance виявив загадкові камені у кратері Єзеро на Червоній планеті - фото 459383

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