Поліція Польщі попросила не скоювати злочини через карантин

Польська поліція попросила злочинців перенести свою незаконну діяльність і не порушувати громадський порядок під час карантину через коронавірус. Про це вони написали на своїй сторінці у Facebook.

"Через пандемію COVID-19, яка викликала паніку і поставила перед нами багато нових завдань, а іноді непередбачувану поведінку багатьох людей, які очікують постійної допомоги від нас і інших служб, будь ласка, припиніть всі кримінальні дії до подальшого розпорядження", – пишуть полісмени.

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Також вони відзначили, що окремим постом повідомлять людей, коли вони "зможуть повернутися до повсякденної злочинної діяльності".

Поляки оцінили прохання поліції. "Перевірено, вночі – працює!" – написав один з місцевих жителів і запостив фотографію машини з ключами у замку.

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