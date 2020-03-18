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"Це я убила Еріку": ICTV запустив не ті субтитри під час звернення Зеленського (відео)

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"Це я убила Еріку": ICTV запустив не ті субтитри під час звернення Зеленського (відео) - фото 1

На каналі ICTV стався технічний збій під час трансляції відеозвернення президента України Володимира Зеленського. В ефірі показали не ті субтитри, що розсмішило глядачів та користувачів мережі.

Поки глава держави розповідав, як українцям можна повернутися додому в умовах карантину, які опинилися за кордоном, в нижній частині екрана з'явилися субтитри, ймовірно, з якогось детективного фільму або серіалу. Курйозне відео з помилковими субтитрами розлетілося соцмережами.

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Так, коли Зеленський говорив про чартерні рейси і співгромадян, які застрягли у відпустці, раптово з'явився напис: "Це я убила Еріку".

Після шокуючого зізнання у вбивстві Еріки пішов набір не менше дивних фраз: "Вона забрала в мене кохану людину. Вибачте мені, якщо зможете. Чому надруковано? Чому не від руки? Крістіане, принеси драбину."

У соцмережах вже активно обговорюють цей курйозний випадок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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