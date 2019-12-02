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Поліція показала відео погоні в центрі Києва

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Поліція показала відео погоні в центрі Києва - фото 1

У поліції показали на відео, як правоохоронці гналися за порушником, і розповіли нові подробиці інциденту. Утікач був п'яний, а в його авто були крадені речі і кілька комплектів іноземних номерних знаків.

Правоохоронці уточнили, що під час переслідування водій Mazda скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Skoda, внаслідок чого він зіткнувся з автомобілем Audi. Після ДТП утікач продовжив рух і зіткнувся ще з двома автомобілями – ZAZ і Toyota.

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Після нетривалої погоні неадекватний водій зупинився в районі Бессарабки і прямо серед дороги, зупинившись перед світлофором, вискочив з машини і спробував втекти, але був затриманий патрульними. За попередньою інформацією, у водія виявили явні ознаки сп'яніння.

"У салоні автомобіля Mazda поліцейські виявили речі, в тому числі техніку, походження яких водій не зміг пояснити. За попередньою інформацією, виявлені речі перебувають у розшуку, як викрадені. Крім цього були виявлені кілька комплектів іноземних номерних знаків", – розповіли правоохоронці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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