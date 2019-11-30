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У мережі показали голлівудський тюнінг Rolls-Royce Phantom для знаменитого репера

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У мережі показали голлівудський тюнінг Rolls-Royce Phantom для знаменитого репера - фото 1

Тюнінг-ательє Mansory представило новий проєкт на базі Rolls-Royce Phantom. Найкрутіший тюнінг зробили спеціально під замовлення для репера Дрейка.

Машина після тюнінгу стала ще розкішнішою. У автомобіля з'явився виражена підвіска, нові колісні диски і численні хромовані елементи. А замість традиційної статуетки спереду тепер красується сова – лого звукозаписуючого лейбла Дрейка OVO Sound.

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Салон теж змінився. Його обробили дорогою шкірою і особливим деревом. Крім того, у седана змінена приладова панель і нові металеві педалі. Відтепер Rolls-Royce Phantom від Mansory буде одним з експонатів і так досить великої колекції автомобілів репера Дрейка.

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