Покращуємо зір: 5 вправ для гімнастики очей

У сучасному світі більшість людей працюють за комп'ютерами, зі смартфонами або ж просто проводять багато часу перед екранами. Це негативно впливає на очі й призводить до погіршення зору. Пропонуємо вам легкі вправи, які допоможуть підтримати зір у нормі.

Сьогодні практично кожен проводить за синіми екранами більшу частину робочого часу. Це вимагає максимальної напруги очей. Саме від того ми відчуваємо дискомфорт, сухість, втому. Ці, здавалося б, незначні симптоми і є першими ознаки погіршення зору.

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Навіть якщо у людини стовідсотковий зір, їй все одно необхідний повноцінний відпочинок для очей. У цьому допоможе спеціальна гімнастика для очей.

Вправа "Шторки". Швидко і легко кліпайте протягом 2 хвилини це сприяє поліпшенню кровообігу. Вправа "Вікно". Дивіться на вікно, оберіть на ньому будь-яку порошинку або краплину від дощу. Потім знайдіть за вікном далекий об'єкт. Кілька секунд дивіться вдалину, потім переводьте погляд на пляму. Пізніше можна ускладнити навантаження – фокусуйтеся на чотирьох різновіддалених об'єктах. Вправа "Великі очі". Сядьте прямо. Міцно заплющіть очі на 5 секунд. Потім широко розплющуйте їх. Повторіть 8-10 разів. Це зміцнює м'язи повік, покращує кровообіг, сприяє розслабленню м'язів очей. Вправа "Масаж". Трьома пальцями кожної руки легко натисніть на верхні повіки, через 1-2 секунди зніміть пальці з повік. Повторіть 3 рази. Це покращує циркуляцію внутрішньоочної рідини. Вправа "Стріляти очима". Дивіться вгору-вниз з максимальною амплітудою. Кресліть коло за годинниковою стрілкою і назад. Малюйте очима діагоналі. Малюйте поглядом квадрат. Скеровуйте погляд по дузі – опуклій та увігнутій. Обводьте поглядом ромб. Малюйте очима бантики. Малюйте літеру S – спочатку в горизонтальному положенні, потім у вертикальному. Кресліть очима вертикальні дуги, спочатку за годинниковою стрілкою, потім – проти. Переводьте погляд з одного кута в інший по діагоналях квадрата. Зводьте зіниці до перенісся щосили, наблизивши палець до носа. Часто-часто кліпайте повіками – як метелик махає крильцями.

Після кожної вправи варто хвилину посидіти із заплющеними очима. При постійній роботі за комп'ютером робіть невеликий хвилинну перерву через кожні 40 хвилин, в крайньому разі, через годину.

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