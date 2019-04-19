Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Покращуємо зір: 5 вправ для гімнастики очей

  • 49
Покращуємо зір: 5 вправ для гімнастики очей - фото 1

У сучасному світі більшість людей працюють за комп'ютерами, зі смартфонами або ж просто проводять багато часу перед екранами. Це негативно впливає на очі й призводить до погіршення зору. Пропонуємо вам легкі вправи, які допоможуть підтримати зір у нормі.

Сьогодні практично кожен проводить за синіми екранами більшу частину робочого часу. Це вимагає максимальної напруги очей. Саме від того ми відчуваємо дискомфорт, сухість, втому. Ці, здавалося б, незначні симптоми і є першими ознаки погіршення зору.

І ще: Кола під очима: лікарі назвали, чим це загрожує здоров'ю

Навіть якщо у людини стовідсотковий зір, їй все одно необхідний повноцінний відпочинок для очей. У цьому допоможе спеціальна гімнастика для очей.

Покращуємо зір: 5 вправ для гімнастики очей - фото 322420
  1. Вправа "Шторки". Швидко і легко кліпайте протягом 2 хвилини це сприяє поліпшенню кровообігу.
  2. Вправа "Вікно". Дивіться на вікно, оберіть на ньому будь-яку порошинку або краплину від дощу. Потім знайдіть за вікном далекий об'єкт. Кілька секунд дивіться вдалину, потім переводьте погляд на пляму. Пізніше можна ускладнити навантаження – фокусуйтеся на чотирьох різновіддалених об'єктах.
  3. Вправа "Великі очі". Сядьте прямо. Міцно заплющіть очі на 5 секунд. Потім широко розплющуйте їх. Повторіть 8-10 разів. Це зміцнює м'язи повік, покращує кровообіг, сприяє розслабленню м'язів очей.
  4. Вправа "Масаж". Трьома пальцями кожної руки легко натисніть на верхні повіки, через 1-2 секунди зніміть пальці з повік. Повторіть 3 рази. Це покращує циркуляцію внутрішньоочної рідини.
  5. Вправа "Стріляти очима". Дивіться вгору-вниз з максимальною амплітудою. Кресліть коло за годинниковою стрілкою і назад. Малюйте очима діагоналі. Малюйте поглядом квадрат. Скеровуйте погляд по дузі – опуклій та увігнутій. Обводьте поглядом ромб. Малюйте очима бантики. Малюйте літеру S – спочатку в горизонтальному положенні, потім у вертикальному. Кресліть очима вертикальні дуги, спочатку за годинниковою стрілкою, потім – проти. Переводьте погляд з одного кута в інший по діагоналях квадрата. Зводьте зіниці до перенісся щосили, наблизивши палець до носа. Часто-часто кліпайте повіками – як метелик махає крильцями.

Після кожної вправи варто хвилину посидіти із заплющеними очима. При постійній роботі за комп'ютером робіть невеликий хвилинну перерву через кожні 40 хвилин, в крайньому разі, через годину.

До теми: Цей простий продукт допоможе вам нормалізувати рівень цукру в крові

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 111
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • 15 квітня, 12:14
  • 523
Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
  • 15 квітня, 08:56
  • 16149
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я