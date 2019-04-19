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Кола під очима: лікарі назвали, чим це загрожує здоров'ю

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Кола під очима: лікарі назвали, чим це загрожує здоров'ю - фото 1

Шкіра – головний орган, який сигналізує про негаразди з організмом людини. Явні ознаки проблем – тріщини, почервоніння, капілярна сітка тощо. Синці під очима також з'являються, коли у тілі відбуваються хворобливі процеси. Дізнайтеся, про що свідчать кола під очима.

Очі часто називають "дзеркалом душі" й кожен з нас хоче бачити їх блискучими, здоровими та красивими. Темні кола під очима часто псують їх зовнішній вигляд і створюють нам втомлений і виснажений образ.

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Багато жінок намагаються боротися з цією проблемою за допомогою пудри та цілого арсеналу інших спеціальних косметичних засобів, не думаючи про те, що важливо знайти причину й усунути її. Кола під очима це всього лише симптом, який свідчить про проблеми з нирками.

Область очей є представницею області нирок. А очищення організму відбувається саме за допомогою нирок.

Коли ви регулярно не висипається, лягайте спати пізно, з'являються синці під очима. В організмі відбувається дефіцит гормону мелатоніну, адже він виробляється тільки в період з 22:00 до 1:00. У цьому випадку все навантаження беруть на себе нирки, вони передчасно зношуються і "втомлюються", даючи сигнал у вигляді кіл під очима.

Кола під очима: лікарі назвали, чим це загрожує здоров'ю - фото 322172

Якщо ви висипаєтеся, спати лягаєте вчасно, а вранці все одно схожі на панду, то ця ситуація навіть гірша. Це означає 100% токсикоз, який виникає з таких причин як:

  • Паразитози.
  • Виникнення грибів, наприклад, кандидоз.
  • Гармональний збій.
  • Виразки та ерозії.
  • Зневоднення організму.
  • Закислення організму.

В цьому випадку, необхідно терміново виключати першопричини, і тоді всі симптоми пройдуть. Ваш погляд буде знову свіжим, бадьорим і здоровим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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