Цей простий продукт допоможе вам нормалізувати рівень цукру в крові

Як з'ясувалося, вживання сиру допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Додавання цього продукту до раціону покращує здатність організму підтримувати його постійну концентрацію.

Канадські дослідники з Університету Альберти прийшли до висновку про те, що вживання в їжу сиру покращує функції організму, пов'язані з контролем над рівнем цукру в крові.

І ще: Перепелині яйця: корисні властивості і чому їх треба їсти

На користь думки вчених свідчать результати експерименту, в якому були залучені миші, що мали переддіабет – стан, при якому рівень цукру в крові вищий за нормальний, хоча й не дуже високий, щоб вважатися діабетом. Дослідження показало: після введення в харчування тварин сирів, в організмі гризунів нормалізувався рівень цукру в крові щурів. Гризуни вживали як жирні сорти сиру, так і знежирені.

Науковці рекомендують регулярно їсти сир

Співавтор проекту, доктор Катерина Чан, зазначила, що конкретний механізм, який забезпечує поліпшення функції контролю над рівнем цукру після поїдання сиру, невідомий, і його ще потрібно детально вивчити. Але при цьому Чан додала, що сир – продукт, якому властиве виділення з харчових жирів фосфоліпідів, які мають велике значення в життєдіяльності організму. Можливо, вплив цих речовин і забезпечив спостережуваний ученими ефект нормалізації у рівні цукру.

Вчені мають намір продовжити дослідження властивостей сиру. Вони допускають, що, можливо, доведеться переглянути ставлення до жирів, які надходять в організм разом з цим продуктом.

Читайте також: Чи корисно їсти стоячи: відповідь медиків