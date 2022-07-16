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Поки НАТО продовжить мовчати: Ірина Білик записала болючу версію хіта зі Скрябіним
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Ірина Білик вирішила змінити текст популярної пісні "Мовчати", яку майже 20 років тому записала з Кузьмою Скрябіним. Під час війни трек отримав нове значення, тому радимо його послухати.
Українська співачка Ірина Білик, помешкання якої під Києвом понищили російські загарбники, зараз ділиться історіями постраждалих українців та намагається усіляко висвітлювати ситуацію в Україні. Нещодавно зірка вирішила змінити текст знаменитої пісні "Мовчати", яку багато років тому створила з Кузьмою Скрябіним. Тоді трек був про любов, а зараз – про життя під час війни, пише Радіо MAXIMUM.
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"Не можу...мовчати", – відзначила співачка в описі, а новий текст треку передає весь біль та всі почуття українців. Лише за день оновлена версія зібрала понад 20 тисяч переглядів на YouTube і сотню розчулених коментарів
Ірина Білик – Мовчати, слухайте нову версію пісні онлайн:
Ірина Білик – Мовчати, текст пісні:
Ми вимкнемо світло і будем мовчати,
Бо вирішив диявол в нас бомби кидати.
Ми рідних почнемо своїх обіймати
І з ними у сховищах поруч мовчати.
Ми сльози свої будем мужньо ковтати,
Крізь біль до батьків і дітей посміхатись
Ми серцем молитву будемо читати
За тих, хто пішов нас усіх захищати
І будуть народжуватись немовлята,
А янголи будуть над ними літати
І крилами небо почнуть закривати
Допокиме НАТО продовжить мовчати
Та світло темряву зможе здолати:
У пеклі згорить божевільний диктатор,
А ті, хто його так любив прославляти
Язик свій засунуть і будуть мовчати
І прийде той день, настане та дата
Ми "Слава Героям" будемо кричати
Їх душі із нами будуть поруч стояти,
А ми їх згадаєм і будем мовчати
Їх душі із нами будуть поруч стояти,
Подякуємо їм і будем мовчати
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