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"Показав свого черв'ячка": несподіване відео з Девідом Бекхемом розвеселило фанатів
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Сімейство Бекхемів завжди відзначалось не лише стилем, а й почуттям гумору. Нещодавно Вікторія Бекхем показала кумедне відео з чоловіком, яке підняло настрій прихильникам.
Дизайнерка Вікторія Бекхем разом з чоловіком Девідом зараз проводить відпустку в Італії, кадрами з якої ділиться на своєму профілі в інстаграмі. Там за зіркою стежать понад 30 мільйонів підписників. Тож кожен сімейний допис Бекхемів одразу збирає мільйони вподобайок. Не стало винятком і нове кумедне відео.
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На записі можна побачити, як 47-річний Девід Бекхем намагається похизуватись танцем "черв'ячка" та брейкдансом. Як зауважила сама Вікторія, "через 25 років Девід показав мені свого черв'ячка", що ще більше розвеселило фанатів. І поки син зіркового подружжя Ромео просив змінити опис, то друзі весело підколювали пару, мовляв, футболіст показав його щонайменше 4 рази (саме стільки у Бекхемів дітей). За короткий час ролик зібрав понад 3 мільйони переглядів та більше як 5 тисяч кумедних коментарів.
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