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"Лише там, де ви цього не бачите": Хайді Клум здивувала своїм секретним умінням
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Популярна модель Хайді Клум розповіла про те, що має особливе уміння, яке допомагає їй підтримувати ідеальний вигляд під час зйомок.
49-річна німецька топмодель і телеведуча Хайді Клум активно працює над власною кар'єрою та не припиняє тішити фанатів розкішним виглядом. Нещодавно зірка стала гостей "Вечірнього шоу зі Стівеном Кольбером", де розповіла про те, як лише починала свій шлях і які уміння розвинула за цей час, пише Daily Mail.
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Виявилось, що за всі ці роки знімань та роботи моделлю Хайлі зуміла відточити здатність не пітніти у певних місцях, що не потрапляють у кадр.
Вони (гримери, – ред.) будуть постійно приходити та припудрювати ваше лице. Тож я така: не пітнію на обличчі, а просто пітнію там, де ви цього не бачите, і в цьому мій талант. Він прихований, тому що я не показую цього, – заявила Клум.
Вона також згадала, що почала працювати моделлю після перемоги у конкурсі краси ще у 1992 році. Серед перших її робіт була реклама бюстгальтера, де у кадрі були лише її груди та руки. Згодом і обличчя Хайді почали з'являтись в об'єктиві.
Зірка також не могла не поділитись тим, що свого часу застрахувала свої ноги на 2 мільйони доларів.
Одна нога була значно дорожчою за іншу. Мені здається, що ця коштувала 1,3 млн доларів, а інша 700 тисяч доларів. Все тому, що у мене був на ній маленький шрам від падіння на скло, – пояснила Клум.
Тож "Вечірнє шоу" розкрило модель з нового боку для шанувальників, які й не підозрювали про таємні уміння та пріоритети зірки.
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