Показала чималий живіт: вагітна реперка Нікі Мінаж знялась у відвертій фотосесії

Реп-виконавиця Нікі Мінаж опублікувала в інстаграмі кілька фото з чималеньким животиком. Так співачка розповіла, що вагітна і ось-ось народить первістка.

На знімках Мінаж позує у сексуальних сценічних образах – строкатих бікіні зі стеклярусом і босоніжках-стрипах для танців на пілоні.

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"З пузом", – написала вона під першим постом. А в одному з наступних додала: "Любов. Шлюб. Дитяча коляска. Схвильована і вдячна. Спасибі всім за теплі побажання".

На фото видно, що співачка перебуває на останніх місяцях вагітності. Батьком дитини став її чоловік Кеннет Пітті. Пара побралася у минулому році. Вони знайомі з дитинства. Тоді шлюб голосно обговорювався у мережі. Річ у тім, що Пітті був раніше засуджений за насильство. Але Нікі заявила, що її не турбує минуле коханого, а також додала, що хоче народити йому багато дітей.

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