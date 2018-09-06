Похолодання та грози: синоптик розповіла, де погіршиться погода

Спека поступово залишає Україну, а на зміну їй приходить осіння прохолода та зливи.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже завтра, 7 вересня, в Україні дощитиме.

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"7 вересня в Україні пройдуть дощі, подекуди з грозами, на Півдні та Заході, накриють Вінниччину і доберуться до Житомирщини. На решті території – без істотних опадів. У західних областях, у Вінницькій та Одеській областях очікується завтра найпрохолодніша погода, вдень +18+23 градуси. На решті території повітря прогріється впродовж дня до +22+25 градусів", – відзначила синоптик.

Найтепліша погода утримається на Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині та Сумщині, де втримається до +24+27. У Києві 7 вересня очікується тепла погода до +25, а також малоймовірні опади.

"З початку наступного тижня, з понеділка, в Україні відновиться сонячна та тепла погода", – підсумувала Діденко.

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