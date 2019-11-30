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Вихідні на 2020 Рік: коли будуть українці відпочивати

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свята і вихідні 2020 - фото 1
свята і вихідні 2020

Розпорядженням Мінсоцполітики України у 2020 році для громадян передбачено низку додаткових вихідних. Читайте далі та дізнайтеся, коли українці будуть відпочивати у 2020 році.

Ознайомтеся з календарем вихідних днів на 2020 рік, щоб вчасно спланувати відпустку, відпочинок або робочий графік. Ви можете довіряти цій інформації, адже це дані про державні свята та вихідні.

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Святкові та вихідні дні в Україні 2020 рік

У 2020 році в Україні загалом буде 11 додаткових вихідних: 9 офіційних свят й 2 релігійні. У ці дні державні установи не працюватимуть й на роботу не потрібно буде йти.

  • 1 січня – Новий рік
  • 7 січня – Різдво
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 19 квітня – Великдень
  • 1 травня – День праці
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні (День перемоги)
  • 7 червня – Трійця
  • 28 червня – День Конституції України
  • 24 серпня – День незалежності України
  • 14 жовтня – День захисника України
  • 25 грудня – Католицьке Різдво
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Календар вихідних днів на 2020 рік

Українці отримають вихідні дні не лише традиційно в суботу та неділю, а й додатковий відпочинок з нагоди низки свят. Зауважте, що деякі вихідні, які припадають на будні дні, доведеться відпрацьовувати у суботу.

Вихідні на 2020 Рік: коли будуть українці відпочивати - фото 371174

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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