Вихідні на 2020 Рік: коли будуть українці відпочивати

Розпорядженням Мінсоцполітики України у 2020 році для громадян передбачено низку додаткових вихідних. Читайте далі та дізнайтеся, коли українці будуть відпочивати у 2020 році.

Ознайомтеся з календарем вихідних днів на 2020 рік, щоб вчасно спланувати відпустку, відпочинок або робочий графік. Ви можете довіряти цій інформації, адже це дані про державні свята та вихідні.

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Святкові та вихідні дні в Україні 2020 рік

У 2020 році в Україні загалом буде 11 додаткових вихідних: 9 офіційних свят й 2 релігійні. У ці дні державні установи не працюватимуть й на роботу не потрібно буде йти.

1 січня – Новий рік

7 січня – Різдво

8 березня – Міжнародний жіночий день

19 квітня – Великдень

1 травня – День праці

9 травня – День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні (День перемоги)

7 червня – Трійця

28 червня – День Конституції України

24 серпня – День незалежності України

14 жовтня – День захисника України

25 грудня – Католицьке Різдво

Календар вихідних днів на 2020 рік

Українці отримають вихідні дні не лише традиційно в суботу та неділю, а й додатковий відпочинок з нагоди низки свят. Зауважте, що деякі вихідні, які припадають на будні дні, доведеться відпрацьовувати у суботу.

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