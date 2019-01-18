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Погода на Водохреще 19 січня в Україні – прогноз на Йордана

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Погода на Водохреще, 19 січня - фото 1
Погода на Водохреще, 19 січня / maximum.fm

Синоптики розповіли про те, якою буде погода на Водохреще в Україні.

На вихідних в Україні не буде опадів. За прогнозами синоптиків, на Водохреще, 19-го січня, вдарять морози. У суботу найхолодніше буде на Півночі – там вдень до мінус 6 градусів. У неділю стовпчики термометрів опустяться до мінус 8.

І ще: Привітання з Водохрещем 2019: найкращі поздоровлення з Йорданом

Нічна температура повітря в середньому становитиме -3 ... -8 ° С, в Карпатах -9 ... -14 ° С, вдень 0-5° морозу. У південних, східних областях та в Криму вночі близько нуля, вдень від +1 до +5 градусів. У Києві завтра без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе -5 ... -7, вдень -1 ... -3 градуси.

А вже з наступного тижня в Україні прогнозують суттєве похолодання. Зокрема з 23 грудня буде до мінус 20 градусів.

Погода на Водохреще 19 січня в Україні – прогноз на Йордана - фото 302041

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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