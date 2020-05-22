Погода в Україні на вихідних: де пройдуть дощі

Погода в ці вихідні, 23 і 24 травня, буде прохолодною. Дощі очікуються по всій території країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 23 травня, в східних регіонах дощі, вдень від 12 до 14 градусів тепла. На півночі також очікуються дощі. Температура повітря вдень +13 ... + 15, а вночі - +3 ... + 5.

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У центральних областях вдень від +12 до +14, а вночі - від +3 до +5. На півдні вдень +14 ... + 16, вночі - +5 ... + 7. На заході України без опадів, денна температура складе +15 ... + 17, вночі стовпчик термометра покаже від 3 до 5 градусів тепла. У неділю, 24 травня, грозові дощі очікуються в західних регіонах країни. На півночі синоптики прогнозують температуру повітря від +14 до +16 градусів, а вночі від +3 до +6. На заході вдень температура повітря складе від +15 до +17 градусів, а вночі - від +6 до +8. У південних областях вдень від +16 до +18, а вночі від +8 до +10.

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