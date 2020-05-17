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Дівчина показала, як швидко змінюється погода у Фінляндії: епічне фото

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Steam The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - фото 1
Steam The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition / Steam

Люди вже звикли до того, що погода за день може відчутно покращитись чи погіршитись, але ця мешканка Фінляндії здивувала всіх. Вражають не лише зміни, а й пейзажі, які нагадують популярну гру Skyrim.

На платформі Reddit користувачка з ніком Zzacci поділилась епічним знімком зі свого вікна, який демонструє, як за кілька годин змінилась погода. За короткий час допис зібрав понад 25 тисяч переглядів та 400 коментарів.

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"Фінляндія 15 травня. Дев'ята ранку vs перша година дня", – відзначила авторка, змусивши людей не вірити власним очам. За лічені години від засніжених просторів до зеленої травички та сонячної погоди – така зміна погоди насправді є доволі звичною справою для тутешніх мешканців, адже такі особливості клімату. Але не лише це вразило коментаторів, адже самі пейзажі нагадують кадри з популярної гри Skyrim.

reddit - фото 404476
reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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