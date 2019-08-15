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Ці продукти допоможуть легше пережити перепади погоди

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Важливо вживати більше продуктів, багатих на вітамін Е - фото 1
Важливо вживати більше продуктів, багатих на вітамін Е / lifehacker

Перепади температури негативно позначаються на тонусі судин, щоб підтримати їх, фахівці рекомендують включати в раціон рибу, мед, горіхи та овочі.

Під час складних погодних умов і постійних перепадів, варто звернути особливу увагу на тонус судин, саме вони багато в чому позначаються на самопочутті. Для очищення судин лікарі рекомендують щодня з'їдати хоча б столову ложку меду.

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Важливо також контролювати кількість солі в раціоні і уникати гострих і копчених продуктів: ковбас, баликів, сардельок, риби холодного копчення. Овочі, зелень і фрукти мають бути присутніми в щоденному меню. У них міститься багато корисних мікроелементів, вітамінів і клітковини, завдяки якій в організмі синтезуються фіброзні волокна, які зміцнюють судинні стінки.

Важливо вживати більше продуктів, багатих на вітамін Е, а це горох, сочевиця, зелена цибуля, печінка, оливкова олія: ​​вони надають судинам еластичності.

Страва з гранату - фото 347967
Страва з гранату

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Джерело: naturaldiet
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