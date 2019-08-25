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Ці три знаки зодіаку зустрінуть своє кохання цієї осені

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Ці знаки зодіаку восени закохаються - фото 1
Ці знаки зодіаку восени закохаються / thoughtcatalog

Усім нам хочеться знайти кохання всього життя. Але цієї осені пощастить тільки трьом знакам зодіаку. Їх чекає шалена насолода щастям!

Овен

Восени цей вогненний знак насолоджуватиметься увагою. Найгостріший пік – вересень. Не виключено, що і справжня любов у нього з'явиться саме в цей момент. Зірки складають цілком здійсненне завдання і посилають Овну щире кохання. Справа залишається за малим: не проґавити можливість і створити щасливий союз.

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Риби

Все літо водний знак був у сплячці і от, з настанням осені він готовий піти у любовний бій. Однак, однією готовністю тут не обійтися. Всесвіт вже давно розставив свої точки, знайти половинку вийде тільки в середині осені. Не варто засмучуватися, партнер попадеться тонкий, з почуттям гумору і вмінням себе правильно підносити. Стосунки складуться вдало, без проблем побутового плану. Саме такого союзника чекав водний знак і нарешті його отримав.

Водолій

Вони добре розбираються в людях і це можна вважати великим мінусом. Така розбірливість не дає спокою їм самим. Повітряний знак ніби читає думки оточуючих і саме тому йому складно знайти відкриту людину. Цієї осені життя Водоліїв перевернеться зовсім в іншу сторону. Вони зможуть зустріти кохання всього життя, причому зробити це буде легко. Орієнтуватися варто на листопад. Спілкування між закоханими складеться вдало. Відсутність сварок і образ дозволить зміцнити стосунки і довести їх до законного шлюбу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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