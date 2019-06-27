Погода в Києві: фото і відео апокаліптичної грози в столиці

Ополудні Київ і передмістя накрила потужна злива, яка не вщухає досі. Після затяжної спеки погода різко зіпсувалася та вже наробила біди мешканцям столиці. І хоча синоптики попереджали про дощі, ніхто не був готовим до наскільки потужних опадів.

Кияни вже зачекались на дощ, адже спека в столиці останніми днями сягла апогею. Однак потужна злива з громом та блискавкою застала жителів столиці зненацька. Щоправда, синоптики та рятувальники попереджали про шквальний вітер та грози, але такого апокаліпсису не очікував ніхто.

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Близько 11 години небо різко вкрилося хмарами, після чого почалася громовиця та пішов сильний дощ. Водночас у деяких районах Києва вітер наскільки сильним, що повиривав парасольки і погнув дерева. Вулиці міста залиті водою, а машини застрягли в корках. Дивіться самі!

Рейси в аеропортах відкладені до покращення погодних умов:

Незважаючи на опади, температура повітря в столиці не надто впала: вдень вона протримається на рівні +28-30 градусів, а вночі очікується +18-20 градусів. Похолодає в столиці на вихідних.

А ось так виглядав Київ перед грозою:

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