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Погода в Україні 27 червня: частину регіонів накриють дощі з грозами

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

27 червня в Україні втримається спека, однак дощі з грозами пройдуть майже у всіх областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

27 червня, у четвер, циклон Отто визначатиме погоду в Україні, тому температура повітря втримається на високих позначках, але повернуться сильні опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Це цікаво: Яку погоду очікувати до кінця червня в Україні

"Грозові дощі пройдуть в західних, північних областях України, а в другій половині дня подекуди у центральній частині та на Одещині. На Сході, на значній частині Півдня переважатиме суха погода. Температура повітря, зазвичай, перед фронтом, "підскакує", тому у четвер очікується протягом дня +25+30 градусів, на Півдні та Сході +28+33 градуси", – зазначила вона.

У Києві 27 червня також пройдуть короткочасні дощі з грозами, а місцями можливі град та сильний вітер. Повітря вдень прогріється до +29.

Прогноз погоди на 27 червня у містах України:

Погода в Україні 27 червня: частину регіонів накриють дощі з грозами - фото 336685
  • Ужгород +28+30
  • Львів +26+28
  • Чернівці +28+30
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +33+35
  • Одеса +31+33
  • Херсон +31+33
  • Полтава +30+32
  • Суми +27+29
  • Харків +31+33
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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