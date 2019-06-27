Погода в Україні 27 червня: частину регіонів накриють дощі з грозами

27 червня в Україні втримається спека, однак дощі з грозами пройдуть майже у всіх областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

27 червня, у четвер, циклон Отто визначатиме погоду в Україні, тому температура повітря втримається на високих позначках, але повернуться сильні опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Грозові дощі пройдуть в західних, північних областях України, а в другій половині дня подекуди у центральній частині та на Одещині. На Сході, на значній частині Півдня переважатиме суха погода. Температура повітря, зазвичай, перед фронтом, "підскакує", тому у четвер очікується протягом дня +25+30 градусів, на Півдні та Сході +28+33 градуси", – зазначила вона.

У Києві 27 червня також пройдуть короткочасні дощі з грозами, а місцями можливі град та сильний вітер. Повітря вдень прогріється до +29.

Прогноз погоди на 27 червня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +26+28

Чернівці +28+30

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +27+29

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +29+31

Хмельницький +27+29

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +30+32

Миколаїв +33+35

Одеса +31+33

Херсон +31+33

Полтава +30+32

Суми +27+29

Харків +31+33

Дніпро +32+34

Запоріжжя +31+33

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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