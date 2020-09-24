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Магнітні бурі у жовтні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні

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магнітні бурі у жовтні

Жовтень 2020 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у жовтні!

У жовтні 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть дещо відчутні в Україні та світі. Вони будуть нетривалими та не надто інтенсивні, проте матимуть вплив на самопочуття метеочутливих людей. Їх варто очікувати протягом всього місяця. Триватимуть магнітні бурі всього 1-2 дні.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у жовтні.

1 жовтня відбудеться перше магнітне коливання місяця. За потужністю ця буря буде легкою, а за походженням – залишковим проявом бур наприкінці вересня. Вона може мати вплив на самопочуття, але незначний: головний біль, неуважність, загальна слабкість. У період 11 жовтня теж будуть незначні магнітні коливання, які зможуть відчути дуже метеочутливі люди.

Магнітні бурі у жовтні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні - фото 427116
Найпотужнішу магнітну бурю місяця чекайте наприкінці місяця – 29 жовтня. За прогнозами науковців, така буря може викликати головний біль та погіршення роботи серцево-судинної системи й погіршити загальне самопочуття.
Окрім цього, магнітні коливання продовжаться і 30 жовтня. Вони будуть середньої інтенсивності, проте підуть вже на спад. У цей період ви можете поганого почуватися, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я. Для цього вам потрібно регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також не вживати важку їжу, щоб не перенасичувати організм.
Календар магнітних бур на жовтень 2020
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Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у жовтні:

  • Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.
  • Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.
  • Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.
  • Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.
  • Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.
  • Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.
  • Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!
Магнітні бурі у жовтні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні - фото 427115

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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