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День ангела у липні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у липні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з літніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у липні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у липні.
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Усі Дні Ангела у липні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на липень 2022
|
Дата
|
Ім'я
|
1 липня
|
Леонтій, Василь, Олександр, Віктор
|
2 липня
|
Марія, Іван
|
3 липня
|
Андрій, Афанасій, Гліб, Єлисей, Іван, Інна, Лука, Римма, Хома
|
4 липня
|
Олексій, Анастасія, Антоній, Василіса, Георгій, Іван, Юлій, Максим, Микита, Микола, Павло, Федір
|
5 липня
|
Василь, Геннадій, Юліана
|
6 липня
|
Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Петро, Федір
|
7 липня
|
Іван, Антоній, Яків, Микита
|
8 липня
|
Петро, Василь, Єфросинія, Костянтин, Микола, Прокопій, Семен, Федір
|
9 липня
|
Георгій, Давид, Іван, Павло, Тихон
|
10 липня
|
Георгій, Іванна, Мартін
|
11 липня
|
Іван, Сергій, Герман, Павло
|
12 липня
|
Павло, Петро
|
13 липня
|
Андрій, Арсеній, Варфоломій, Василь, Динара, Яків, Іван, Матвій, Михайло, Никон, Петро, Стефан, Тимофій, Тихон, Філіп, Фома
|
14 липня
|
Ангеліна, Олексій, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Лев, Петро
|
15 липня
|
Фотій
|
16 липня
|
Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Філіп
|
17 липня
|
Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, Андрій, Юхим, Марфа, Федір
|
18 липня
|
Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна
|
19 липня
|
Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Юліана, Марфа
|
20 липня
|
Герман, Євдокія, Фома
|
21 липня
|
Прокопій
|
22 липня
|
Кирило, Панкратій, Федір
|
23 липня
|
Олександр, Антоній, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Стефан
|
24 липня
|
Ольга, Олена, Аркадій, Лев
|
25 липня
|
Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Семен, Федір
|
26 липня
|
Антоній, Гавриїл, Юліан, Сара, Стефан
|
27 липня
|
Іоанн, Стефан
|
28 липня
|
Володимир, Петро
|
29 липня
|
Алевтина, Валентина, Яків, Іван, Юлія, Павло, Петро, Федір
|
30 липня
|
Вероніка, Лазар, Леонід, Марина, Маргарита
|
31 липня
|Опанас, Іван, Леонтій, Стефан
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