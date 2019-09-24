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Не Марс: над Індонезією небо стало кривавим
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Небо над провінцією Джамбі в Індонезії на вихідних набуло червоного кольору, не на жарт злякавши і місцевих мешканців, і мережу. Постапокаліптичні кадри стали наслідком масштабних лісових пожеж. Детальніше читайте далі.
Провінція Джамбі перетворилась на ідеальне місце для зйомок постапокаліптичних фільмів та стрічок про Марс, адже небо над нею стало кривавим. Місцеві мешканці поширюють моторошні кадри та зізнаються, що через димову завісу, яка й спричинила зміну забарвлення, важко дихати, болять горло та очі.
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Причиною для моторошної негоди стали масштабні лісові пожежі, які охопили Індонезію. А димова завіса від них може захоплювати територію всієї Південно-Східної Азії. Однак на вихідних імла була настільки густою, криваве небо нагадало багатьом кадри з Червоної планети, а не Землі.
Один з користувачів також поділився відео, щоб показати, що кольори не є чиєюсь грою та роботою у фотошопі. "Це не Марс. Це Джамбі. Людям потрібно чисте повітря, а не дим", – зазначив користувач Зуні Шофі Ятун Ніса.
Тим часом професор Ко Ті Йонг із Сінгапурського університету соціальних наук розповів, що це явище відоме під назвою Релеївське розсіювання, яке виникає через окремі типи частинок у повітрі під час масштабного задимлення. Річ у тому, що такі дрібні частинки здатні розсіювати червоне світло сильніше, аніж будь-яке інше. Звісно ж, це створює ілюзію справді кривавого неба. До того ж, більшість кадрів було зроблено вдень.
"Якщо сонце над головою, і ви дивитесь вгору, ви будете дивитись на лінію сонця, і здаватиметься, що небо червоніше", – пояснив він. Однак все одно цьогорічне задимлення можна назвати одним із найгіршим, яке траплялось за останні кілька років.
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