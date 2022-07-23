Погода 24 липня в Україні: у яких областях послабне спека

24 липня в Україні переважатиме спекотна погода, а атмосферний фронт принесе опади у кілька областей. Детальний прогноз по містах читайте далі.

24 липня, у неділю, майже по всій країні очікується до +27+32, а найсвіжіше буде у західних областях – до +23+28. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, навіть на Закарпатті температура знизиться до +30.

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Дощі, місцями з грозами, принесе атмосферний фронт спочатку на Захід, вдень та ввечері опади поширяться на Північ (окрім Сумщини), Вінницьку, частину Одеської та Черкаської областей. Окремі локальні невеликі дощі ймовірні на Луганщині. Усі, хто не ввійшов у цей дощовий список, від опадів утримаються – буде сухо та сонячно. Вітер південно-західний, невеликий або помірний, під час гроз можливі сильні пориви, – додала вона.

У Києві 24 липня прогнозується до +30+32, у другій половині дня можливий дощ з грозою.

Прогноз погоди на 24 липня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +25+27

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +26+28

Хмельницький +24+26

Житомир +25+27

Чернігів +26+28

Черкаси +28+20

Кропивницький +29+31

Миколаїв +31+33

Одеса +30+32

Херсон +30+32

Сімферополь +27+29

Полтава +28+20

Суми +27+29

Харків +27+29

Дніпро +29+31

Запоріжжя +30+32

Донецьк +26+28

Луганськ +25+27

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