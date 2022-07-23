На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода 24 липня в Україні: у яких областях послабне спека
-
- 22
24 липня в Україні переважатиме спекотна погода, а атмосферний фронт принесе опади у кілька областей. Детальний прогноз по містах читайте далі.
24 липня, у неділю, майже по всій країні очікується до +27+32, а найсвіжіше буде у західних областях – до +23+28. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, навіть на Закарпатті температура знизиться до +30.
До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Дощі, місцями з грозами, принесе атмосферний фронт спочатку на Захід, вдень та ввечері опади поширяться на Північ (окрім Сумщини), Вінницьку, частину Одеської та Черкаської областей. Окремі локальні невеликі дощі ймовірні на Луганщині. Усі, хто не ввійшов у цей дощовий список, від опадів утримаються – буде сухо та сонячно. Вітер південно-західний, невеликий або помірний, під час гроз можливі сильні пориви, – додала вона.
У Києві 24 липня прогнозується до +30+32, у другій половині дня можливий дощ з грозою.
Прогноз погоди на 24 липня у містах України:
- Ужгород +29+31
- Львів +25+27
- Чернівці +27+29
- Івано-Франківськ +24+26
- Тернопіль +24+26
- Рівне +24+26
- Луцьк +24+26
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +24+26
- Житомир +25+27
- Чернігів +26+28
- Черкаси +28+20
- Кропивницький +29+31
- Миколаїв +31+33
- Одеса +30+32
- Херсон +30+32
- Сімферополь +27+29
- Полтава +28+20
- Суми +27+29
- Харків +27+29
- Дніпро +29+31
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +26+28
- Луганськ +25+27
Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн
-
16:39Магнітні бурі у серпні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
15:41Sera Sheer – "Меч": дивіться кліп, у якому Батьківщина-мати руйнує Арку дружби народів
-
14:35"Підземелля і дракони: Честь злодіїв": дивіться трейлер фільму за легендарною грою
-
13:41Незабаром у Facebook буде хронологічна стрічка новин
-
12:40Український електронний підпис визнали у Європі – Мінцифри
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
11:37В Україні почали діяти нові правила перевезення тварин закордон
-
10:39Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною
-
09:40"Мої міста": символи України та мистецька інсталяція у новому кліпі RITUSYA
-
08:33ДСНС попереджає про грози та шквали 24 липня в Україні
-
07:32Привітання на День ангела Ольги 2022 у прозі: побажання своїми словами
- 23 липня
-
20:2824 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:36Як заводити друзів у дорослому віці: кілька дієвих порад
-
18:26Як пережити спеку: дієві поради від МОЗ
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:27"Ми ж не роботи": Фагот розповів про віру в перемогу України
-
16:22Погода 24 липня в Україні: у яких областях послабне спека
-
15:26"Показав свого черв'ячка": несподіване відео з Девідом Бекхемом розвеселило фанатів
-
14:28Пандемія віспи та комарі-вбивці в лабораторіях США: міфи, які розповсюджує росія
-
13:11Прибирання неможливе: непрактичні дизайни помешкань, які вражають
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:30Погода в Україні 23 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
-
10:44Найоригінальніші авто, які люди зустрічали на вулицях – фото
-
09:37Як вибір піци вказує на ваші вподобання у стосунках: незвичайне дослідження
-
08:4010 продуктів, якими можна "заїдати" стрес
-
13:41Незабаром у Facebook буде хронологічна стрічка новин
-
10:39Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною
- 23 липня
-
19:36Як заводити друзів у дорослому віці: кілька дієвих порад
-
14:28Пандемія віспи та комарі-вбивці в лабораторіях США: міфи, які розповсюджує росія
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 22 липня
-
18:32Українець створив плейлист у Spotify, що закликає світ дати нам більше зброї для перемоги
-
15:49"Блакитні очі": Леся Нікітюк присвятила новий трек другові, який загинув на війні
-
13:28Що таке файли cookie: просте пояснення про "печиво" в інтернеті
-
12:51Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку
-
10:56Життя знову розділилося на до і після: ROXOLANA випустила потужний трек "Не бійся"
- 21 липня
-
20:22Український фільм "Снайпер. Білий ворон" покажуть в день Незалежності: дивіться тизер
-
16:53В Україні дозволили другу бустерну дозу від COVID-19: для кого передбачена вакцинація
-
13:51Чи варто вимикати геолокацію на телефоні: просте пояснення
-
10:29Фейки про перехід сайтів та установ на українську мову, які поширюються в мережі
- 20 липня
-
18:30Чоткий Паца – ДОДОМУ: слухайте потужний кавер на пісню Kalush та Skofka
-
15:49Українки-захисниці стали прообразами нових фігурок LEGO
-
12:54Три супермаркети "Сільпо" потрапили до переліку найкращих магазинів Європи
-
09:52Залізні метелики: дивіться трейлер українського фільму про літак MH17
- 19 липня
-
19:31Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ
-
17:25Руслана Писанка про життя, дітей та Україну: цитати відомої ведучої
-
14:20Дивіться, як працюють польські САУ Krab на фронті: відео від Генштабу
-
12:28Як захиститися від спаму: прості поради для українців
- 18 липня
-
18:28Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує
-
15:50Американській системі HIMARS присвятили пісню: слухайте онлайн новий хіт війни
-
12:54"Нова пошта" планує відкритися закордоном у Польщі, Словаччині та Румунії