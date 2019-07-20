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Поганий сон та зайва вага: як це пов'язано

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Поганий сон та зайва вага: як це пов'язано - фото 1

Як можуть бути пов'язані зайва вага і поганий сон? Тут дійсно є взаємозв'язок. Чим гірше якість сну і менше його кількості, тим більше вага і важче позбутися від зайвих кілограмів. Читайте далі та дізнайтеся усе про те, як сон впливає на вагу.

Що відбувається в організмі, якщо він не встиг виспатися або сон не був глибоким, а переривчастим?

І ще: Як почати їсти менше цукру: прості поради

В цьому випадку, організм відновлює енергію неефективно і протягом дня, людина відчуває себе мляво: занепад сил і поганий настрій. Організм починає активно подавати сигнал, що добре б підзарядиться і заповнити енергію. Але як це зробити днем, коли немає можливості подрімати?

Що-небудь з'їсти! Найпростіший і швидкий спосіб отримати енергію – з'їсти що-небудь солоденьке.

Людину тягне на солодкі шкідливі продукти. У надії поліпшити свій стан, людина з'їдає, приміром, шоколадку. Але, на жаль, такі продукти приносять надто короткотривалий ефект: вироблена енергія від отриманих швидких вуглеводів миттєво бадьорить, і з такою ж швидкістю залишає організм.

Крім відсутності енергії, людина отримує зайві, неякісні й навіть шкідливі елементи, які організм відправляє в наше депо: жировий прошарок. Саме тому важливо висипатися!

До теми: Визначено денну норму споживання клітковини

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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