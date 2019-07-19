Як почати їсти менше цукру: прості поради

Більшість людей не можуть уявити свій день без чашки солодкої кави та чогось не менш солодкого до неї, однак надмірне захоплення цукром може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Як поступово зменшити кількість цукру в раціоні - читайте далі.

У ВООЗ рекомендують дорослим здоровим людям вживати не більше, ніж 50 грамів цурку на день. Однак чимало хто нехтує цим важливим правилом, яке допомагає продовжити молодість та втримати самопочуття на високому рівні. До того ж, люди вважають, що ця цифра є доволі великою, однак реальність демонструє, що кожного дня вживається удвічі та утричі більша кількість цурку.

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Як зменшити споживання цукру?

Уважніше ставтесь до продуктів. У магазинах варто звертати увагу на етикетки, а також не забувати, що цукор є в соусах, напівфабрикатах, фастфуді, готовій та молочній продукції, маринадах та випічці.

Надавайте перевагу приготуванню страв вдома . Готуйте перекуси на роботу та зменште кількість походів до різноманітних закладах, адже там трапеза буде "солодшою" і калорійнішою.

. Готуйте перекуси на роботу та зменште кількість походів до різноманітних закладах, адже там трапеза буде "солодшою" і калорійнішою. Замініть солодощі. Якщо у вас є звичка після трапези перекусити ще й десертом, то замініть їх на фрукти. А от солодкі газовані напої краще зовсім викреслити з раціону. Значно кращим варіантом є домашні компоти.

Якщо у вас є звичка після трапези перекусити ще й десертом, то замініть їх на фрукти. А от солодкі газовані напої краще зовсім викреслити з раціону. Значно кращим варіантом є домашні компоти. Не забувайте про відпочинок. Якісний сон та низький рівень стресу допомагають позбутись нав'язливих думок щодо раптової покупки цукерок, тортів та інших дуже солодких продуктів.

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