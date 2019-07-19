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Визначено денну норму споживання клітковини

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У яких продуктах шукати клітковину - фото 1
У яких продуктах шукати клітковину / ura-povara

Експерти з США назвали денну норму клітковини. Щодня для підтримки міцного здоров'я і профілактики різноманітних захворювань слід з'їдати не менше 25 грамів клітковини.

Про це говорять результати дослідження, опубліковані в медичному журналі The Lancet. Вчені аналізували відомості, отримані в ході 185 досліджень і 58 клінічних випадків.

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Їх підсумковим резюме став висновок про те, що вживання 25-29 грамів клітковини на день знижує ризик розвитку ішемічної хвороби серця і діабету другого типу, а також смерті від всіх серцево-судинних захворювань.

У вою чергу, Академія харчування та дієтології США пропонує свою формулу для розрахунку денної норми клітковини для людини: потрібно вживати 14 грамів клітковини на кожні з'їдені з їжею 1000 ккал. За цією формулою виходить, що в середньому жінкам до 50 років треба вживати приблизно 25 грамів клітковини на день, а чоловікам до 50 років 38 грамів.

Названо денну норму клітковини - фото 342130
Названо денну норму клітковини

У яких продуктах шукати клітковину? Зазвичай, відповідаючи на це питання, багато фахівців називають овочі і фрукти. Дійсно, головне джерело клітковини в раціоні харчування – це рослинна їжа.

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Джерело: ura-povara
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