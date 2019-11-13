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Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись

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Тварини з кроксами на голові - фото 1
Тварини з кроксами на голові

Поганий настрій з легкістю можна виправити завдяки відпочинку, хорошим враженням та кумедним фото. Саме останній спосіб є найпростішим та найдоступнішим для всіх. Тому ловіть підбірку епічних фото улюбленців з кроксами на голові.

Хтось вигадав, що було б кумедно начепити на голову своїй домашній тваринці крокси. І це реально виглядає несподівано, адже улюбленці автоматично стають схожими на папу Римського. Тому не дивно, що в мережі стрімко збільшується кількість кумедних фото котів та собак з кроксами на голові. І поки тваринки думають про кмітливість їхніх господарів, то користувачі покращують собі настрій.

І ще: У США кіт опинився в одиночній камері, і ось чому (фото)

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367813

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367814

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367815

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367816

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367817

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367818

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367819

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367820

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367821

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367822

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367823

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367824

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367825

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367826

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367827

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367828

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367829

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367830

Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись - фото 367831

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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