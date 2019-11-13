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Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись
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Поганий настрій з легкістю можна виправити завдяки відпочинку, хорошим враженням та кумедним фото. Саме останній спосіб є найпростішим та найдоступнішим для всіх. Тому ловіть підбірку епічних фото улюбленців з кроксами на голові.
Хтось вигадав, що було б кумедно начепити на голову своїй домашній тваринці крокси. І це реально виглядає несподівано, адже улюбленці автоматично стають схожими на папу Римського. Тому не дивно, що в мережі стрімко збільшується кількість кумедних фото котів та собак з кроксами на голові. І поки тваринки думають про кмітливість їхніх господарів, то користувачі покращують собі настрій.
І ще: У США кіт опинився в одиночній камері, і ось чому (фото)
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