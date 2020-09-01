Подвійні стандарти всюди: Емілія Кларк здивувала історією про "Гру престолів"

Зйомки для фільмів та серіалів завжди є нелегкою роботою, особливо, коли йдеться про "Гру престолів". Але навіть на цьому знімальному майданчику виникли подвійні стандарти для акторів, про що розповіла Емілія Кларк.

Популярна британська акторка Емілія Кларк, яка прославилась завдяки ролі Дейереніс у шалено популярному серіалі "Гра престолів", стала гостею заходу Edinburgh TV Festival.

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Там Матір Драконів поділилась історією про те, як під час зйомок проявлялись подвійні стандарти щодо акторів та акторок. Йдеться саме про костюми для персонажів та умови зйомок, які припадали на спеку та холод.

"Хлопці з Нічної Варти і Джон Сноу постійно носять шерстяні шуби. А коли ми знімали сцени у спекотній країні, то у чоловіків був спеціальний генератор з трубою, під'єднаною до костюмів. Вони закачували холодну воду у трубки для охолодження. У них була така дивна система. У дівчат такого не було. Я могла лише підійняти задню частину перуки, це було дуже важко. І навіть нема охолоджуючих пакетів, тому мені самій доводилось прикладати пакети з льодом", – поділилась Емілія. Але навіть такі моменти не зіпсували акторам відчуття того, що вони знялись у справді неймовірному серіалі.

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