Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

ДРУЗІ та Гаррі Поттер: як би виглядали культові фільми та серіали, якби у них знімався кіт

  • 28
Кішка Ліззі стала героїнею серіалу Гра престолів - фото 1
Кішка Ліззі стала героїнею серіалу Гра престолів

У мережі обговорюють ролик-пародію на популярний фільм Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". Річ у тім, що його головна героїня – чорна пухнаста кішка на ім'я Ліззі. Спойлер: вона стала героїнею ще низки культових фільмів, серіалів, а також кліпів.

На YouTube іронічним відео поділився режисер Тібо Чарроппіну і його партнерка, письменниця і контент-райтер Олівія Бун. Парочка постійно знімає пародії на відомі кінокартини і кліпи з участю своєї домашньої улюблениці і публікує їх на своєму каналі OwlKitty (сценічне ім'я їхньої кішки). Наразі у них понад 350 тисяч підписників на YouTube і майже 700 тисяч в інстаграмі.

Тест на уважність: Нова оптична ілюзія з зебрами спантеличила мережу

Знімати пародійні фільми пара почала ще у листопаді 2018 року. Тібо працював позаштатним відеоредактором, а в перервах між роботою шукав способи розважитися і знімав кумедні відеоролики на тлі хромакею, а потім ділився ними з друзями. Одного разу йому спала на думку ідея зняти ролик за участю їх кішки Ліззі. Оскільки Тібо й Олівія люблять дивитися кіно, перше відео з їх улюбленицею стало пародією на фільм "Парк юрського періоду". Так з часом з'явилася ціла серія смішних і вірусних роликів.

Дивіться уривок з фільму 1917 з участю Ліззі:

За словами авторів, у середньому для створення відео тривалістю у кілька хвилин потрібно близько 2 тижнів. Тібо і Олівія часто діляться закулісними відео, показуючи, з якими труднощами і кумедними моментами їм доводиться стикатися в процесі зйомки.

Кримінальне чтиво і кішка Ліззі:

Процес створення пародії на Кримінальне чтиво:

Отже, переходимо до решти кумедних відео, головною героїнею яких стала кішка Ліззі:

Відьмак і Ліззі:

Мандалорець і чарівна Ліззі:

Месники: Завершення

ДРУЗІ і Ліззі

Ліззі і Гаррі Поттер

Кішка Ліззі знялась у кліпі Біллі Айліш:

Якби Ліззі знімалась у Грі престолів:

Рекомендуємо підписатися на цей канал, адже там можна залипнути на цілісінький день.

Дивіться також: Коли твій кіт – клептоман: жінка показала "улов" свого домашнього улюбленця

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
  • 12 липня, 16:50
  • 917
Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу
  • 14 липня, 15:06
  • 258
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2433816
Загрузка...
Новини