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ДРУЗІ та Гаррі Поттер: як би виглядали культові фільми та серіали, якби у них знімався кіт
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У мережі обговорюють ролик-пародію на популярний фільм Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". Річ у тім, що його головна героїня – чорна пухнаста кішка на ім'я Ліззі. Спойлер: вона стала героїнею ще низки культових фільмів, серіалів, а також кліпів.
На YouTube іронічним відео поділився режисер Тібо Чарроппіну і його партнерка, письменниця і контент-райтер Олівія Бун. Парочка постійно знімає пародії на відомі кінокартини і кліпи з участю своєї домашньої улюблениці і публікує їх на своєму каналі OwlKitty (сценічне ім'я їхньої кішки). Наразі у них понад 350 тисяч підписників на YouTube і майже 700 тисяч в інстаграмі.
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Знімати пародійні фільми пара почала ще у листопаді 2018 року. Тібо працював позаштатним відеоредактором, а в перервах між роботою шукав способи розважитися і знімав кумедні відеоролики на тлі хромакею, а потім ділився ними з друзями. Одного разу йому спала на думку ідея зняти ролик за участю їх кішки Ліззі. Оскільки Тібо й Олівія люблять дивитися кіно, перше відео з їх улюбленицею стало пародією на фільм "Парк юрського періоду". Так з часом з'явилася ціла серія смішних і вірусних роликів.
Дивіться уривок з фільму 1917 з участю Ліззі:
За словами авторів, у середньому для створення відео тривалістю у кілька хвилин потрібно близько 2 тижнів. Тібо і Олівія часто діляться закулісними відео, показуючи, з якими труднощами і кумедними моментами їм доводиться стикатися в процесі зйомки.
Кримінальне чтиво і кішка Ліззі:
Процес створення пародії на Кримінальне чтиво:
Отже, переходимо до решти кумедних відео, головною героїнею яких стала кішка Ліззі:
Відьмак і Ліззі:
Мандалорець і чарівна Ліззі:
Месники: Завершення
ДРУЗІ і Ліззі
Ліззі і Гаррі Поттер
Кішка Ліззі знялась у кліпі Біллі Айліш:
Якби Ліззі знімалась у Грі престолів:
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