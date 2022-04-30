Подружжя з Маріуполя жестовою мовою записало звернення до доньки: зворушливе відео

Є ті, кому під час війни особливо важко. Мовиться про людей з інвалідністю. Так, подружжя з Маріуполя з вадами слуху зняло зворушливе відеозвернення до своєї доньки.

Ролик у мережу виклала сама Уляна, донька подружжя з Маріуполя, розповідає Радіо MAXIMUM. Їй, власне, й адресоване звернення батьків, які перебувають в облозі у місті.

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Любі моя донька та внуки, я плачу через те, що залишилася без квартири. Вона згоріла, тож ми вимушені жити у підвалі. Просилися в іншу квартиру, але нас не прийняли. Хочемо дуже сильно поїхати в сторону Запоріжжя, але ніяк не можемо, – каже матір у зверненні.

Вона додає, що, мабуть, виїхати з Маріуполя дуже дорого зараз. Особливо, враховуючи, що у них немає власного автомобіля. Крім того, подружжя нічого не чує, тож їм важко отримувати доступ до інформації про евакуацію.

Це відео, як і всі новини з Маріуполя, буквально розриває нам серце. Ми віримо і хочемо, щоб кожен, хто зараз перебуває в облозі у місті, мав можливість вибратися з нього. І знаємо, що Україна робить все можливе для цього. Але, на жаль, російська сторона постійно зриває гуманітарні коридори.

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