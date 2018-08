Подруга Фріди Кало: Моніка Беллуччі зіграє несподівану роль

Актриса Моніка Беллуччі зіграє феміністку-революціонерку в міні-серіалі "Радикальний погляд: Життя і епоха Тіни Модотті" (Radical Eye: The Life and Times of Tina Modotti).

Режисером проекту призначений Едоардо де Анджеліс. Зйомки серіалу пройдуть в Мексиці, Лос-Анджелесі та Італії. Передбачається, що всього буде знято 6 епізодів.

І ще: Моніка Беллуччі вразила архівним фото

Як повідомляє видання Variety, Беллуччі мріяла про цю роль роками. Тіна Модотті – італійський фотограф і актриса. У 1913 році вона разом з родиною емігрувала в США. Там їй вдалося попрацювати в Голлівуді та знятися в декількох "німих" фільмах.

Беллуччі зіграє Тіну Модотті / TakeFoto

Через деякий час Тіна відправилася в Мексику, де познайомилася з художниками Дієго Рівера і Фрідою Кало і вступила в місцеву комуністичну партію.

В історію вона увійшла не тільки як талановитий фотограф, але і як одна з перших феміністок-революціонерок, яка виступала за рівні права для жінок на початку XX століття.

Читайте також: Моніка Беллуччі стала головною героїнею нового номера Esquire