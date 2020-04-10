Подруга Бонда Ольга Куриленко розповіла про перемогу над пандемією

Акторка Ольга Куриленко поділилася, що поки ще не хоче знімати захисну маску.

Відома голлівудська акторка, "українська дівчина Джеймса Бонда" Ольга Куриленко, яка вже перехворіла на коронавірус, розповіла про те, чим зараз живе, і як проходив процес її одужання.

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Оля відповіла на важливі питання про хворобу, поділилася, що навіть попри те, що вона вже одужала, все одно носить захисну маску. Про це стало відомо завдяки новій публікації Ольги Куриленко в мережі Isntagram.

"Друзі, спасибі за коментарі та побажання. У мене все добре. Я не можу щодня публікувати пости, бо дуже багато справ, а з дітьми, як ви знаєте, справ ще більше. Будь ласка, якщо ви виходите за продуктами, одягайте маску на обличчя! Я досі одягаю маску коли виходжу, хоча я, напевно, вже не можу заразити і не можу підхопити COVID-19, оскільки вже перехворіла. Але я все одно ношу маску. Будь ласка. Якщо не для себе, то для інших. Адже це так легко", – звернулася до своїх підписників акторка.

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