Меттью Макконахі зіграв у бінго з мешканцями дому пристарілих: миле відео

Популярний голлівудський актор Меттью Макконахі, котрий зіграв у фільмі Гая Річі "Джентльмени", що вийшов наприкінці минулого року, зіграв з мешканцями техаського будинку престарілих у бінго за допомогою Zoom. Так він підтримав людей поважного віку, які теж вимушено перебувають на карантині.

Актор під'єднався до відеочату Zoom разом з дружиною Каміллою, дітьми і своєю мамою Кей. Під час гри Меттью виступив у ролі ведучого, який за правилами оголошує номер, що випав. Переможці гри могли ставити акторові питання.

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"Спасибі Меттью, його дружині Каміллі і мамі Кей, що провели для наших мешканців кілька раундів віртуального бінго. Вони відмінно провели час за грою і з великим задоволенням поговорили з Меттью про його сімейну спадщину й улюблений напій", – подякували акторові представники установи.

Alright, alright, alright! Matthew McConaughey hosted a virtual bingo night for residents at a senior living facility in Texas. https://t.co/xnqUAkcdU0 pic.twitter.com/hBi8DA06ZE — ABC News (@ABC) April 7, 2020

Нагадаємо, що раніше актор звернувся до своїх прихильників із закликом залишатися вдома під час карантину. Макконахі наголосив, що після червоного світла обов'язково йде зелене, тож варто вірити у хороше і не забувати про цінності.

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