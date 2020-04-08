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Меттью Макконахі зіграв у бінго з мешканцями дому пристарілих: миле відео

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Макконахі влаштував онлайн-гру у бінго - фото 1
Макконахі влаштував онлайн-гру у бінго / gettyimages

Популярний голлівудський актор Меттью Макконахі, котрий зіграв у фільмі Гая Річі "Джентльмени", що вийшов наприкінці минулого року, зіграв з мешканцями техаського будинку престарілих у бінго за допомогою Zoom. Так він підтримав людей поважного віку, які теж вимушено перебувають на карантині.

Актор під'єднався до відеочату Zoom разом з дружиною Каміллою, дітьми і своєю мамою Кей. Під час гри Меттью виступив у ролі ведучого, який за правилами оголошує номер, що випав. Переможці гри могли ставити акторові питання.

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"Спасибі Меттью, його дружині Каміллі і мамі Кей, що провели для наших мешканців кілька раундів віртуального бінго. Вони відмінно провели час за грою і з великим задоволенням поговорили з Меттью про його сімейну спадщину й улюблений напій", – подякували акторові представники установи.

Нагадаємо, що раніше актор звернувся до своїх прихильників із закликом залишатися вдома під час карантину. Макконахі наголосив, що після червоного світла обов'язково йде зелене, тож варто вірити у хороше і не забувати про цінності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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