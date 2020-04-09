Гарольд, який приховує біль, закликав робити меми вдома (відео)

Мало хто не пам'ятає мем про Гарольда, який приховує біль, а нещодавно цей чарівний чоловік знову засвітився в мережі із важливим відео. Зацініть поради від людини-мему.

Гарольд (Андраш Арато) зняв ролик із проханням залишатись вдома у важкий час пандемії коронавірусу. До того ж, він розповів, як меми покращують самопочуття і як це – самому бути мемом.

І ще: Дівчата почали роздягатись для флешмобу, і це варто побачити (фото)

"Мем завжди допомагає, коли в тебе проблеми. Він може продовжити момент щастя. Буває, що ти намагаєшся зробити незручний комплімент чи дотепно відповісти співрозмовнику, але не в стані підібрати слів, – в цей момент тобі завжди можуть допомогти гіфки, емоджі чи меми. Мем – не лідер думок. Мем – це мем. Маяк в океані інтернету. Хороший мем завжди в тему, у нього нема терміну придатності, він вже просто класика. Любіть та поважайте меми. Якщо ви вмієте їх робити, то ви ще той крутий паскудник! Творіть!", – заявив чоловік.

Гарольд, який приховує біль, – це мем про дідуся, який усміхається так, наче в нього в душі зараз відбувається щось дуже погане.

Читайте також: Nike випускатиме захисні екрани для обличчя замість кросівок