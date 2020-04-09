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Гарольд, який приховує біль, закликав робити меми вдома (відео)

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Гарольд, який приховує біль - фото 1
Гарольд, який приховує біль

Мало хто не пам'ятає мем про Гарольда, який приховує біль, а нещодавно цей чарівний чоловік знову засвітився в мережі із важливим відео. Зацініть поради від людини-мему.

Гарольд (Андраш Арато) зняв ролик із проханням залишатись вдома у важкий час пандемії коронавірусу. До того ж, він розповів, як меми покращують самопочуття і як це – самому бути мемом.

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"Мем завжди допомагає, коли в тебе проблеми. Він може продовжити момент щастя. Буває, що ти намагаєшся зробити незручний комплімент чи дотепно відповісти співрозмовнику, але не в стані підібрати слів, в цей момент тобі завжди можуть допомогти гіфки, емоджі чи меми. Мем не лідер думок. Мем це мем. Маяк в океані інтернету. Хороший мем завжди в тему, у нього нема терміну придатності, він вже просто класика. Любіть та поважайте меми. Якщо ви вмієте їх робити, то ви ще той крутий паскудник! Творіть!", – заявив чоловік.

Гарольд, який приховує біль, – це мем про дідуся, який усміхається так, наче в нього в душі зараз відбувається щось дуже погане.

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Джерело: Канобу
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