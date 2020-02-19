Подивіться, що буде при лобовому зіткненні старого і нового Nissan Navara

Автомобільна асоціація Південної Африки (The Automobile Association of South Africa – AASA) провела краш-тест двох Nissan Navara першого й останнього, третього покоління. Причому пікап зразка 1997 року досі виробляється у країні і раніше до його безпеки вже виникали претензії.

Фахівці AASA продемонстрували лобове зіткнення двох пікапів на швидкості 56 кілометрів на годину з перекриттям 50 відсотків.

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При цьому Navara першого покоління південноафриканської збірки була абсолютно новою, а сучасний автомобіль тієї ж моделі, але випущений в Іспанії, – старим. Але це не врятувало перший пікап: у результаті зіткнення він виявився повністю знищений. Актуальна версія Navara, хоч і була у використанні, проявила себе гідно – водій і пасажири не отримали критичних пошкоджень.

Що стосується Navara першого покоління, то раніше такий пікап вже провалив краш-тести іншої незалежної організації, Global NCAP. При фронтальному ударі об 40-відсоткове перекриття, що деформується, на швидкості 64 кілометрів на годину кабіна буквально склалася навпіл, а кермо змістилося в область грудної клітини водія. Від серйозних травм його і пасажира не врятували навіть фронтальні подушки безпеки, які входять у список базового устаткування. У результаті Navara набрала нуль зірок з п'яти можливих.

Це далеко не перший раз, коли фахівці з безпеки порівнюють старі і нові автомобілі однієї і тієї ж моделі. У різні роки в подібних краш-тестах брали участь Ford Fiesta, Toyota Corolla, Rover 100 і Honda Jazz останнього покоління, а також Nissan Sentra третього покоління і Nissan Versa.

Такі порівняння дозволять усім, хто хоче придбати старий автомобіль, переглянути свої міркування стосовно цього. Не забувайте, що змінюється не лише дизайн, а й безпека. І мовиться не лише про водія, а й пасажирів, які їдуть разом із ним!

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