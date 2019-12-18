Недостатньо надійний: у Volkswagen Golf під час краш-тесту відчинилися двері

Незалежна організація Euro NCAP провела випробування декількох нових моделей, що з'явилися на європейському ринку: нового Volkswagen Golf, Audi Q8, Nissan Juke, Ford Puma і інших.

Випробування пройшли без пригод, не рахуючи Golf – у хетчбека при бічному ударі відчинилися двері, що трапляється досить рідко. Однак це не завадило експертам присудити всім автомобілям досить високий бал.

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У звіті Euro NCAP йдеться про те, що фахівцям нечасто доводиться мати справу з дверима, які відчиняються при ударі. Наприклад, така ж проблема була у Volkswagen Sharan – автомобіль "покарали" штрафними очками, і він набрав всього чотири зірки.

До Golf претензій було менше: безпеку дорослих пасажирів і водія оцінили на 95 відсотків, захист пасажира-дитини – на 89 відсотків, безпеку пішоходів – на 76 відсотків, а роботу допоміжних систем – на 78 відсотків.

Ще однією моделлю, яка пройшла краш-тест, стала Audi Q8. Як і у випадку зі співплатформенним Q7, з яким кросовер розділив основні вузли й агрегати, моделі присудили п'ять зірок. Оцінки позашляховика: 93 відсотки – захист дорослих пасажирів, 87 відсотків – пасажирів-дітей, 71 відсоток – безпека пішоходів і 73 відсотки – робота систем безпеки.

Моделям Nissan Juke і Ford Puma також виставили максимальні п'ять зірок. Перший набрав 94 відсотки за безпеку дорослих пасажирів, 85 – безпека пасажирів-дітей, 81 відсоток – безпека пішоходів і 73 відсотки – робота електронних систем безпеки. Результат Puma: 94, 82, 77 і 74 відсотки відповідно.

Також фахівці EuroNCAP провели випробування Aiways U5, MG ZS EV, MG HS, співплатформенних Volkswagen up !, Seat Mii і Skoda CITIGO. П'ять зірок з них набрали лише дві моделі MG, а всі інші провалилися, отримавши по три зірки.

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