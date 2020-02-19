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Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так

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Підлітки вирішили влаштувати перегони на Lamborghini Urus - фото 1
Підлітки вирішили влаштувати перегони на Lamborghini Urus

У Бостоні (США), двоє підлітків проникли у дилерський центр Lamborghini і викрали ключі від двох кросоверів Urus. Це вони зробили, аби влаштувати вуличні перегони, але щось пішло не так...

Про злом автосалону стало відомо вранці, тоді ж у поліцію почали надходити повідомлення про два люксові кросовери, які носяться містом на величезній швидкості.

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Патрульні машини кинулися в погоню за малолітніми порушниками, проте останніх підвело невміння водити (у них не було прав) – підлітки не впоралися з керуванням і врізалися один в одного.

Обидва автомобілі отримали пошкодження. Сума завданих збитків поки не названа, проте відомо, що ціна нового Lamborghini Urus у США становить близько 200 тисяч доларів.

Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так - фото 387016

Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так - фото 387017

Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так - фото 387018

Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так - фото 387019

Lamborghini Urus комплектується чотирилітровим мотором V8 з двома турбонагнітачами, потужність якого становить 650 сил і 850 Нм крутного моменту. З місця до "сотні" суперкар розганяється за 3,6 секунди, а максимальна швидкість складає 305 кілометрів на годину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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