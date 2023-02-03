Податок на розкіш – за ці авто будуть стягувати додаткову оплату у 2023 році

У списку — 229 моделей автомобілів. Це ті автівки, які вважаються "розкішшю". Далі – читайте деталі!

Оподаткувати потрібно ті автомобілі, які коштують понад 375 мінімальних зарплат. Так, у 2023 році податок стягують з автомобілів вартістю понад 2,25 млн грн, повідомляють в Міністерстві економіки України.

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Як зазначається у переліку Мінекономіки, це всього 225 моделей таких марок як:

Porsche

Tesla

Toyota

Land Rover

Lexus

Bentley

Jaguar

BMW

Mercedes-Benz

​​Другий критерій, за яким визначають, чи справлятиметься податок з автомобіля, є його вік. В залежності від марки, під сплату підпадають авто, не старше 5 років.

Ознайомитися з повним переліком можна тут.

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