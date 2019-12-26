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Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
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Новий рік 2020 уже на носі, а ви досі без подарунків? Не біда! Ми склали для вас універсальний перелік подарунків, які підійдуть і для батьків, і для дітей, і для колег, і для коханих, і для друзів, а може, й навіть для вас самих.
Стильний значок
Дарувати прикраси завжди складно, адже потрібно й не вийти за межі ввічливого бюджету і при цьому вгадати смаки того, кому даруєш. Універсальний вихід із ситуації – це значок. У багатьох українських брендів ви зможете знайти як смішні варіанти, типу покемонів, милі – зі звірятками чи квітами, або такі, що обігрують українську тему, як із київським тортом чи цитатою Віктора Павліка.
Пара теплих шкарпеток
Знову на поміч прийдуть українські бренди. На міських ярмарках та у шоурумах ви знайдете шкарпетки різної висоти та кольорів: від базових різнокольорових до смішних із принтами. Головне, пригадати, яке взуття зазвичай носить людина, якій ви даруєте.
Пізнавальна книга
Якщо з художньою літературою часто можна прогадати, то нон-фікшн є універсальним. Із українських видань можемо порадити Arthuss, який спеціалізується на візуальній культурі. У видавництві можна знайти як книги типу "365. Книжка на кожен день, щоб справляти враження культурної людини", так і вужче спеціалізовані "Історія ілюстрації" та "Історія макіяжу".
Квиток на музичний фестиваль
Закордонні фестивалі можуть бути задорогими для подарунка, до того ж варто враховувати, чи зможе людина виїхати з країни у цей час, чи є в неї паспорт, чи не задорога країна, яку ви обрали. А от з українськими все просто. Відомі фестивалі вже оголосили дати та поступово анонсують артистів, тож вибирати є з чого!
Літературний мерч
Як вийти із ситуації, коли людині подобається література, але ви не хочете дарувати просто книгу? Обирайте цікаво оформлені цитати українських письменників та письменниць на футболках, екоторбах, блокнотах та світшотах та всьому, що потрібно у буденному житті. У втіленні ваших ідей допоможуть принт-центри та гіківські сувенірні магазини.
Набір стікерів
Цей подарунок ідеально підійде як для підлітків, так і для серйозних людей, що переймаються гарною організацією своєї роботи. У нагоді стануть як універсальні ілюстровані стікери, так і нестандартні помічники зі створення булет-джорналу – із днями тижня, назвами місяців, організаційними написами тощо.
Можливість сфотографуватися зі знаменитістю
А якщо точніше, то квиток на фестиваль Comic Con Ukraine. Ця гік-конвенція магнітом притягує прихильників популярного кіно, серіалів, мультфільмів, аніме та ігор. У минулі роки організатори привозили виконавця ролі Ґімлі Джонатана Ріса Девіса та професора із "Назад у Майбутнє" Крістофера Ллойда. До того ж, це хороший шанс закупитися всякими цікавинками на маркеті та помилуватися незвичним косплеєм.
Екскурсія в темряві
У Києві існує музей "Третя по опівночі". Його суть в тому, що він знайомить зі світом незрячих та показує, як вони живуть. Тобто впродовж години ви – вдвох, компанією або з дітьми – разом із незрячим гідом проходите всі етапи побутового життя: від пошуку свого поштового ящика до вибору продуктів у магазині. Цікавий спосіб провести час, що водночас навчає нас толерантності.
Похід у кіно
У багатьох мережевих кінотеатрів є можливість придбати не окремий квиток, а сертифікати на різні суми, яку людина може використати для походу в кіно. Ідеальний вихід для тих, хто чекає на якусь особливу прем'єру або просто не може уявити вихідні без попкорну.
Журнал із Європи
Деякі круті журнали просто неможливо придбати у звичайних українських магазинах. А ось замовлений в європейському магазині примірник стане ідеальним подарунком для поціновувача. Ви зможете знайти журнали про архітектуру, кулінарію, культури та моду зі всього світу. У результаті вийде дуже стильний та небанальний подарунок.
Незвична вечеря у ресторані
Тривіальні походи по закладах вже всім набридли, але навіть у цій ситуації є вихід. Починайте з традиційних українських страв в інтерпретаціях сучасних шефів. Особливість такого подарунку в тому, що ви не лише проведете смачно час, а й відчуєте колорит різних гастро-куточків країни.
Нетипова подорож
Подорожувати Україною можна по-різному. Можна поїхати в інше місто на вихідні, пройтися топовими закладами та туристичними місцями, а можна – обрати один із турів по цікавих локаціях. Наприклад, відвідайте містичне озеро Синевір, з'їздіть до Чорнобиля або просто відпочиньте в новому місті. Що б ви не обрали – враження залишаться на роки вперед.
Навчання вдома
Окрім різних курсів та лекцій, що проходять офлайн, є варіант для тих, кому не хочеться виходити з дому. Один із найкращих – це сайт Masterclass, лекції на якому читають всесвітньо відомі режисери, сценаристи та актори. Наприклад, ви можете дізнатись від Наталі Портман як зобразити різні емоції, або навчитися у Ганса Циммера, як писати ідеальний саундтрек.
Освітлення
Шведи – одна із найщасливіших націй світу – стверджують, що правильне освітлення в домі змінює весь настрій простору. Пройдіться різними магазинами, спробуйте уявити, якого саме джерела світла не вистачає людині, яку ви хочете потішити, та оберіть цікаву лампу, світильник, або навіть просто кілька хороших ароматичних свічок.
Похід на фестиваль документалок
Відвідини фестивалів документального кіно – це ідеальний подарунок для кіноманів. А завчасно придбавши квитки, ви подаруєте людині можливість заплановано відволіктись від свого життя та дізнатися щось нове.
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